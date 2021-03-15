Bursa'da radyo programcısı, kapısına gelen silahlı saldırgan tarafından öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa'da radyo programcısı, kapısına gelen silahlı saldırgan tarafından öldürüldü

15.03.2021 19:45 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:52
Bursa'da radyo programcısı, kapısına gelen silahlı saldırgan tarafından öldürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, radyo programcılığı yapan bir kişi, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, radyo programcılığı yapan bir kişi, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, radyo programcısı Hazım Özsu'nun Altınova Mahallesi'ndeki evine gitti.

Zile basan saldırgan, dışarıya çıkan Özsu'ya tabancayla ateş ederek kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özsu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve Özsu'nun dinleyicilerinden olduğu belirtilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Ömer Çelik Ziya Selçuk Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Nükhet Duru Ferhan Şensoy Ayşegül Çınar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Metin Oktay Aykut Kocaman Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da radyo programcısı, kapısına gelen silahlı saldırgan tarafından öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 19:55:44. #1.16#
title