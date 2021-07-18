Bursa'da trafik ekiplerinden bayram öncesi huzur ve güven uygulaması
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Bursa'da trafik ekiplerinden bayram öncesi huzur ve güven uygulaması

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

BURSA'da Kurban Bayramı öncesi trafik ekiplerince huzur ve güven uygulaması yapıldı.

BURSA'da Kurban Bayramı öncesi trafik ekiplerince huzur ve güven uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kentin giriş ve çıkışlarındaki tedbirleri artırdı. Birçok bölgede kontrol noktası oluşturan ekipler, sürücüleri kırmızı ışık ihlali, araç kullanırken cep telefonu ile konuşma, hızlı şerit ihlali, uygunsuz şerit kullanımı, hatalı sollama kapsamında radar kontrol sistemleri ile denetledi. Zaman zaman durdurulan araç sürücüleri kurallara uymaları yönünde uyarıldı. İzmir Yolu Caddesi, Alaaddinbey mevkiinde 1 saatlik denetimlerde 123 araç kontrol edildi, bazı sürücülere aşırı hız ve plaka takmamak suçlarından para cezası kesildi. Denetlemenin bayram sonuna kadar aralıksız süreceği öğrenildi.


Bursa'da trafik ekiplerinden bayram öncesi huzur ve güven uygulaması
Bursa'da trafik ekiplerinden bayram öncesi huzur ve güven uygulaması
Bursa'da trafik ekiplerinden bayram öncesi huzur ve güven uygulaması
Bursa'da trafik ekiplerinden bayram öncesi huzur ve güven uygulaması
Bursa'da trafik ekiplerinden bayram öncesi huzur ve güven uygulaması
Bursa'da trafik ekiplerinden bayram öncesi huzur ve güven uygulaması
Bursa'da trafik ekiplerinden bayram öncesi huzur ve güven uygulaması
Bursa'da trafik ekiplerinden bayram öncesi huzur ve güven uygulaması
Bursa'da trafik ekiplerinden bayram öncesi huzur ve güven uygulaması
Bursa'da trafik ekiplerinden bayram öncesi huzur ve güven uygulaması
Bursa'da trafik ekiplerinden bayram öncesi huzur ve güven uygulaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen

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