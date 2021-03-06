Bursa'da 'radarlı hız denetimi' yapıldı
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Bursa'da 'radarlı hız denetimi' yapıldı

06.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:00
Bursa'da 'radarlı hız denetimi' yapıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'radarla hız denetimi' uygulamasında, Bursa'da 4 farklı noktada görev yapan ekiplerce, hız sınırını aştıkları kameralarca tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'radarla hız denetimi' uygulamasında, Bursa'da 4 farklı noktada görev yapan ekiplerce, hız sınırını aştıkları kameralarca tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında, 6- 7 Mart tarihleri arasında,  sürücüleri uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek ve trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla 81 ilde eş zamanlı 'radarla hız denetimi' gerçekleştirildi. Bursa'da da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı denetimlerde, Bursa- İzmir, Bursa- Ankara, Bursa- İstanbul ve Bursa- Mudanya yolunda oluşturulan kontrol noktalarında, hız sınırını aştıkları kameralarca tespit edilen sürücülere ceza yazıldı.

Bursa'da 'radarlı hız denetimi' yapıldı
Bursa'da 'radarlı hız denetimi' yapıldı
Bursa'da 'radarlı hız denetimi' yapıldı
Bursa'da 'radarlı hız denetimi' yapıldı
Bursa'da 'radarlı hız denetimi' yapıldı
Bursa'da 'radarlı hız denetimi' yapıldı
Bursa'da 'radarlı hız denetimi' yapıldı
Bursa'da 'radarlı hız denetimi' yapıldı
Bursa'da 'radarlı hız denetimi' yapıldı
Bursa'da 'radarlı hız denetimi' yapıldı
Bursa'da 'radarlı hız denetimi' yapıldı
Bursa'da 'radarlı hız denetimi' yapıldı
Bursa'da 'radarlı hız denetimi' yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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