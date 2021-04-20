Bursa'da powerbank içerisinden uyuşturucu çıktı

Bursa'da şüphelendikleri bir kişiyi durduran polis ekipler arama sırasında powerbank içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde buldu.

Bursa'da şüphelendikleri bir kişiyi durduran polis ekipler arama sırasında powerbank içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde buldu.

İznik'te uyuşturucudan sabıkası bulunan B.G (27) adlı bir şahıs'tan şüphelenen polisler rutin bir kontrol esnasında B.G'yi aradı. Üzerinde bulunan cep aküsünü açan polisler şok oldu. Taşınabilir şarj cihazının içinden bir miktar metamfetamin adlı uyuşturucu madde çıktı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı