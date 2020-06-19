Bursa'da pompalı tüfekle vurulan kadın yaralandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kadın pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
19.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:54
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kadın pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesi'nde Feride S. ile ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşı arasında tartışma çıktı.
Erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu bacağından hafif yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA