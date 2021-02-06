Bursa'da polisten kaçmaya çalışan otomobildekilerin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisten kaçmaya çalışan otomobildeki 3 zanlının üst aramasında uyuşturucu bulundu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisten kaçmaya çalışan otomobildeki 3 zanlının üst aramasında uyuşturucu bulundu.
Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sokak'ta uygulama yapan polis ekipleri, 16 AYJ 848 plakalı otomobildekilere "Dur" ihtarında bulundu.
Ekiplerin ihtarına aldırmayarak kaçmaya başlayan Oktay K. idaresindeki araç, Bursa-Ankara kara yolu Kalburt mevkisinde durduruldu.
Araçtaki Aykut I. ve Ferdi K'nin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası verilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek