Son dakika! Polisten kaçan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı
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Son dakika! Polisten kaçan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

29.09.2020 20:01 | Son Güncelleme: 29.09.2020 20:16

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisten kaçan kişinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisten kaçan kişinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Kent genelinde denetim yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri yaya F.S'yi durdurmak istedi.

Kaçmaya başlayan şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Polis ekiplerince yakalanan şüphelinin üst aramasında satışa hazır paketlenmiş 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca şüpheliye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadığı için de ceza kesildi.

Öte yandan polis ile şüpheli arasında yaşanan kovalamaca, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Son dakika! Polisten kaçan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı
Son dakika! Polisten kaçan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı
Son dakika! Polisten kaçan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı
Son dakika! Polisten kaçan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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