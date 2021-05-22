Bursa'da polislerin ihbar üzerine ayakkabılarını çıkarıp pencereden camiye girdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı
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Bursa'da polislerin ihbar üzerine ayakkabılarını çıkarıp pencereden camiye girdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa'da polislerin ihbar üzerine ayakkabılarını çıkarıp pencereden camiye girdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ihbar üzerine kapısı kilitli camiye ayakkabılarını dışarıda çıkararak, pencereden giren polislerin görüntüleri, güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ihbar üzerine kapısı kilitli camiye ayakkabılarını dışarıda çıkararak, pencereden giren polislerin görüntüleri, güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüpheli bir kişinin Hamidiye Mahallesi Suyolu Caddesi'ndeki Suyolu Camii'ne girdiğini gören vatandaşlar, durumu emniyet ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, caminin kapısının kilitli olması nedeniyle ayakkabılarını cami dışında çıkararak, camiye pencereden girdi.

Emniyet ekiplerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, camiye uyumak için girdiği tespit edilen kişiyle beraber pencereden dışarı çıktığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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Bursa'da polislerin ihbar üzerine ayakkabılarını çıkarıp pencereden camiye girdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler
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