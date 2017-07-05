Bursa'da polisin şehit olma anı kamerada



BURSA - Bursa'da polis memurunun pompalı tüfekle şehit olma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Gemlik ilçesinde kaybettiği bir icra davasından dolayı Musa Güler önce ofisinin önünde avukat Özgür Aksoy'u vuran ardından da adliye sarayında polis memuru İdris Büyükdönmez'i şehit etti. Daha sonra saldırgan intihar etti.

O an kamerada

Adliye önünde nöbet tutan polis memuru 3 çocuk babası 48 yaşındaki Büyükdönmez'in şehit olma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde telefonla ile konuşan Büyükdönmez'in yanına biri yaklaşıyor ve beraber konuşuyorlar. Bu sırada Büyükdönmez'in arkasından gelen saldırgan "hiçbir şey" demeden pompalı tüfeğini ateşliyor. Yanındaki arkadaşı korkarken, şehit polis memuru yere düşüyor.