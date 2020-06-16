Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol uygulamasında polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol uygulamasında polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler, ilçeye bağlı kırsal İsaören Mahallesi'nde yaptıkları yol uygulamasından iki ayrı aracı durdurmak istedi.

Kaçmaya çalışan araçlardaki A.S (18), E.K (36), B.D (38), H.Ö (30) ve İ.M (38) yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada satışa hazır halde paketlenmiş 11 gram sentetik uyuşturucu madde, 2 gram kimyasal madde, 15 gram kubar esrar ve 160 kök kenevir ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA