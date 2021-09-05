Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsünün çarptığı kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsünün çarptığı kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsünün çarptığı kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nuri Doğrul Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, O.G'nin (25) kullandığı 16 BF 580 plakalı aracı durdurdu.

Yapılan kontrolde sürücü O.G'nin 1,35 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Bu sırada bir şey alacağını söyleyip aracına binen O.G, polisin dur ihtarına uymayarak bölgeden kaçtı.

Yaklaşık 200 metre giden sürücü cadde üzerinden dönüş yapan Şevket B. (35) idaresindeki 16 AKM 179 plakalı otomobile çarptı.

Kazada Şevket B. yaralanırken, O.G. aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya devam etti.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan O.G'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek