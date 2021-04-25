Polisin "dur" ihtarına uymayan minibüs sürücüsü aracı bırakıp kaçtı
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Polisin "dur" ihtarına uymayan minibüs sürücüsü aracı bırakıp kaçtı

Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve aracı bir bahçeye bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve aracı bir bahçeye bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mahmudiye Mahallesi Suyolu Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, 16 GZ 805 plakalı minibüsü durdurmak istedi.

Polisin ikazına rağmen yoluna devam eden sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Bir süre polisten kaçan minibüs sürücüsü, aracı bir bahçeye bırakıp bölgeden uzaklaştı. Minibüs çekici ile otoparka götürüldü.

Sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs sürücüsü aracı bırakıp kaçtı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs sürücüsü aracı bırakıp kaçtı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs sürücüsü aracı bırakıp kaçtı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs sürücüsü aracı bırakıp kaçtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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