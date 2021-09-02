Polisi görünce kaçan şüphelilerin kullandığı otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
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Polisi görünce kaçan şüphelilerin kullandığı otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Bursa'da yunus timlerini görünce kaçan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobilin çarptığı genç kadın ağır yaralandı.

Bursa'da yunus timlerini görünce kaçan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobilin çarptığı genç kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sahte plakalı otomobille Alemdar Mahallesi'nde gezen İ.K. ve Ü.B. bölgede devriye görevi yapan polis timlerini görünce kaçmaya başladı.

Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, İzmir Yolu Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen İrem Ö'ye (24) çarptı.

Ağır yaralanan İrem Ö. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların tepki gösterdiği şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerden İ.K'nin 6, Ü.B'nin ise 25 suç kaydının bulunduğu, araçta yapılan aramalarda 2 farklı sahte plaka, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bu arada otomobilin İrem Ö'ye çarpma anı ve şüphelilerin polis tarafından gözaltına alınması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Polisi görünce kaçan şüphelilerin kullandığı otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
Polisi görünce kaçan şüphelilerin kullandığı otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
Polisi görünce kaçan şüphelilerin kullandığı otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
Polisi görünce kaçan şüphelilerin kullandığı otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
Polisi görünce kaçan şüphelilerin kullandığı otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
Polisi görünce kaçan şüphelilerin kullandığı otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
Polisi görünce kaçan şüphelilerin kullandığı otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
Polisi görünce kaçan şüphelilerin kullandığı otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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Polisi görünce kaçan şüphelilerin kullandığı otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı - Haberler
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