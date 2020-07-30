Bursa'da polis ve jandarma kuş uçurtmadı
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Bursa'da polis ve jandarma kuş uçurtmadı

BURSA (İHA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ve polis ekipleri düzenlenen huzur ve güven uygulaması yaptı,Yaklaşan Kurban Bayramı ve korona virüs tedbirleri çerçevesinde Türkiye genelinde "81 ilde Huzur Güven Uygulaması" yapıldı.

Bursa'da polis ve jandarma kuş uçurtmadı
30.07.2020 00:00 | Son Güncelleme: 30.07.2020 01:55

BURSA (İHA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ve polis ekipleri düzenlenen huzur ve güven uygulaması yaptı,

Yaklaşan Kurban Bayramı ve korona virüs tedbirleri çerçevesinde Türkiye genelinde "81 ilde Huzur Güven Uygulaması" yapıldı. İnegöl'de polis ve jandarma kendi sorumluk bölgelerinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde gelen araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi. Araç içerisinde bulunan sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi ve GBT sorgulamaları gerçekleştirildi. Uygulama esnasında maskesi olmayanlar uyarılarak maske takmaları sağlandı. Uygulamaya TEM, narkotik, asayiş, trafik ekiplerinde katıldı.

İnegöl Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir mesai arkadaşlarına başarılar diledi. Öte yandan Ahmet Türkel Çevre yolunda yapılan uygulamada yolun bir yanında jandarma diğer tarafından emniyet ekipleri uygulama yaptı. - BURSA

Kaynak: İHA

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