Bursa'da polis memurunun şehit olduğu silahlı kavga Bursa'da silahlı iki grubun, kendilerine müdahale eden bir polis memurunun şehit olması ve 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kavgasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Bursa'da silahlı iki grubun, kendilerine müdahale eden bir polis memurunun şehit olması ve 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kavgasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak'ta dün akşam yaşanan kavganın ardından yakalanan şüphelilere Kovid-19 testi yapıldı. Zanlılardan birinin test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine söz konusu kişiyle teması olabileceği değerlendirilen 45 emniyet görevlisi gözetim altına alındı. Evlerinde gözetim altına alınan polislere test yapılacak. Olay Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak'ta dün akşam iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Çevredeki evlerden birinin çatısından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan (37) ile kavgaya karışanlardan Rüstem Ortaç, Mahmut Ortaç ve E.B. yaralanmıştı. E.B. Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Erman Özcan şehit olmuş, Rüstem Ortaç ve Mahmut Ortaç da hayatını kaybetmişti. Olay sonrası gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklanmıştı. Kaynak: AA