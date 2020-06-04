Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı BURSA'da, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru Erman Özcan'ın şehit edilmesi olayında, gözaltına alınan 10 kişiden T.A. (40), H.D. (22) ve E.U. (30), tutuklandı.

BURSA'da, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru Erman Özcan'ın şehit edilmesi olayında, gözaltına alınan 10 kişiden T.A. (40), H.D. (22) ve E.U. (30), tutuklandı.

Olay, pazar günü Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8'inci Engin Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, tarafların ailelerinin de dahil olmasıyla kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, taraflara biber gazı ve TOMA müdahale etti. Bu sırada, kim tarafından açıldığı belli olmayan ateşle pompalı tüfekten çıkan saçmalar, Rüstem Ortaç, Mahmut Ortaç, Erdal Bozkurt ve kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru Erman Özcan'a (37) isabet etti.

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU, 2 KİŞİ ÖLDÜOlay yerinde sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Başına ve boğazına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erman Özcan, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Mahmut Ortaç ve Rüstem Ortaç ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Erdal Bozkurt'un ise durumunun iyi olduğu bildirildi. Kavgaya taraf olan çok sayıda kişi, suç aletleriyle birlikte gözaltına alındı.GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİŞehit polis memuru Erman Özcan'ın cenazesi, pazartesi günü Orhangazi ilçesindeki Gazi Orhanbey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.3 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis memuru Erman Özcan'ın şehit edilmesinin ardından olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.A. (40), H.D. (22) ve E.U. (30) tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA