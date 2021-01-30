Son dakika gündem: Polis ekiplerine silahla ateş eden zanlı ile 4 kişi adliyede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Polis ekiplerine silahla ateş eden zanlı ile 4 kişi adliyede

30.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:07

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, polis ekiplerine silahla ateş açan ve gözaltına alınan zanlı ile 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, polis ekiplerine silahla ateş açan ve gözaltına alınan zanlı ile 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Hürriyet Mahallesi'nden dün gece saatlerinde gelen ihbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerine silahla ateş ettikten sonra kaçan ve Gemlik ilçesinde yakalanan A.B.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sahte kimlik taşıdığı belirlenen ve işlemlerin ardından Orhangazi'ye gönderilen A.B.A, adliyeye sevk edildi.

Zanlının yakalandığı evde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine ikametteki M.C, A.B, H.Ö. ve F.Y. de gözaltına alındı.

Şüpheli 4 kişi de adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, zanlının elinde silahla dolaştığı, polis ekiplerine ateş ettiği ve ardından dükkana kaçtığı görülüyor.

Orhangazi ilçesinde bir tamirci dükkanında elinde silah olan bir kişinin gezdiği ihbarını alan ekipler adrese gitmiş, polis ekiplerini görünce ateş eden ve kaçan A.B.A. Gemlik'te yakalanmıştı.

Son dakika gündem: Polis ekiplerine silahla ateş eden zanlı ile 4 kişi adliyede
Son dakika gündem: Polis ekiplerine silahla ateş eden zanlı ile 4 kişi adliyede
Son dakika gündem: Polis ekiplerine silahla ateş eden zanlı ile 4 kişi adliyede
Son dakika gündem: Polis ekiplerine silahla ateş eden zanlı ile 4 kişi adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Jason Statham Caner Cindoruk
Spor Okan Buruk Ünal Karaman Sergen Yalçın Fernando Muslera İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Gazete İstifa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Polis ekiplerine silahla ateş eden zanlı ile 4 kişi adliyede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 15:07:13. #1.14#
title