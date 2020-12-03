Son dakika gündem: Polis ekipleri yaya öncelikli geçitlerde uygulama yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Polis ekipleri yaya öncelikli geçitlerde uygulama yaptı

03.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:17

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığınca, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında Bursa'da denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında Bursa'da denetim gerçekleştirildi.

Kentin çeşitli noktalarındaki yaya geçitlerinde, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından yaya geçidi bulunan yerlere uygulama noktaları kuruldu.

Noktalarda duran ekipler, yaya geçidinde sürücüleri durdurarak farkındalık oluşturmak için broşür dağıtıp, bilgilendirme yaptı.

Bazı noktalarda ise drone ile denetim gerçekleştirilerek, yaya geçidinde vatandaşlara yol vermeyen sürücülere ceza kesildi.

Son dakika gündem: Polis ekipleri yaya öncelikli geçitlerde uygulama yaptı
Son dakika gündem: Polis ekipleri yaya öncelikli geçitlerde uygulama yaptı
Son dakika gündem: Polis ekipleri yaya öncelikli geçitlerde uygulama yaptı
Son dakika gündem: Polis ekipleri yaya öncelikli geçitlerde uygulama yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar

İlgili Haberler

Yaya öncelikli geçitlerde kurallara uymayan 41 sürücüye ceza
Yaya öncelikli geçitlerde kurallara uymayan 41 sürücüye ceza
Sivaslı aile dondurucu soğukta uygulama yapan polis ekiplerini unutmadı
Sivaslı aile dondurucu soğukta uygulama yapan polis ekiplerini unutmadı
Son dakika gündem: Ekipler pazarda HES kodu ve ateş ölçümü yaptı
Son dakika gündem: Ekipler pazarda HES kodu ve ateş ölçümü yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Fahrettin Koca İbrahim Aydemir Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Caner Cindoruk Diego Armando Maradona
Spor Fatih Terim Caner Erkin Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler İzmir Aralık Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Polis ekipleri yaya öncelikli geçitlerde uygulama yaptı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 14:17:48. #1.15#
title