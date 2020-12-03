Son dakika gündem: Polis ekipleri yaya öncelikli geçitlerde uygulama yaptı

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığınca, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında Bursa'da denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında Bursa'da denetim gerçekleştirildi.

Kentin çeşitli noktalarındaki yaya geçitlerinde, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından yaya geçidi bulunan yerlere uygulama noktaları kuruldu.

Noktalarda duran ekipler, yaya geçidinde sürücüleri durdurarak farkındalık oluşturmak için broşür dağıtıp, bilgilendirme yaptı.

Bazı noktalarda ise drone ile denetim gerçekleştirilerek, yaya geçidinde vatandaşlara yol vermeyen sürücülere ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar