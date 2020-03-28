Bursa'da polis ekipleri toplu taşıma araçlarını sıkı denetime aldı Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından toplu taşıma araçları yayınlanan genelge kapsamında yüzde elli kapasiteli yolcu taşıma kurallarına uygun olup olmadı konusunda sıkı denetime alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından toplu taşıma araçları yayınlanan genelge kapsamında yüzde elli kapasiteli yolcu taşıma kurallarına uygun olup olmadı konusunda sıkı denetime alındı.

Bursa polisi Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında şehir içi ve şehirler arası ulaşım araçlarının yüzde elli kapasiteyle yolcu taşıma denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler diğer yandan vatandaşları toplu taşıma araçlarında belirli aralıklarda ve gerekli tedbirler alarak yolculuk yapmaları konularında da uyarılarda bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA