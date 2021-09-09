Bursa'da polis ekipleri okul servislerini denetledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da polis ekipleri okul servislerini denetledi

Bursa'da polis ekipleri okul servislerini denetledi
Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Bursa Emniyet Müdürlüğü, il genelinde okul servislerini denetledi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, il genelinde okul servislerini denetledi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde gerçekleştirdikleri uygulamalarda öğrenci servislerini inceledi.

Ekipler kurulan uygulama noktalarında durdurdukları araçların, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uygunluğunu, rehber personel bulunup bulunmadığını, şoförlerin mesleki yeterlilik belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

Servislerdeki öğrencilere kırmızı düdük hediye eden ekipler, şoför ve öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıttı.

Bursa'da polis ekipleri okul servislerini denetledi
Bursa'da polis ekipleri okul servislerini denetledi
Bursa'da polis ekipleri okul servislerini denetledi
Bursa'da polis ekipleri okul servislerini denetledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevket Çoruh Gülben Ergen Kylie Jenner Ferhan Şensoy
Spor Şenol Güneş Ünal Karaman Lionel Messi Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bursa'da polis ekipleri okul servislerini denetledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.09.2021 09:35:21. #1.13#

title