Bursa'da polis ekipleri motosiklet sürücülerini denetledi - Haberler
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Bursa'da polis ekipleri motosiklet sürücülerini denetledi

AA / Uğur Ulu - Haberler | Güncel
Bursa'da polis ekipleri motosiklet sürücülerini denetledi

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerini denetledi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerini denetledi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda gerçekleştirdikleri uygulamada motosiklet sürücüleri incelendi.

Ekipler kurulan uygulama noktalarında durdurulan 312 motosiklet sürücüsünü koruyucu başlık kullanımı, sigorta, muayene ve abartı egzoz konularında denetledi.

Sürücülere broşürler dağıtan ekipler, onları yaya yollarının kullanılmaması gibi konularda bilgilendirdi.

Bursa'da polis ekipleri motosiklet sürücülerini denetledi

Bursa'da polis ekipleri motosiklet sürücülerini denetledi

Bursa'da polis ekipleri motosiklet sürücülerini denetledi

AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri
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