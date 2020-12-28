Son dakika haberi | Polis aracının çarptığı kadın yaralandı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken polis aracının çarptığı kadın yaralandı.

Yıldırım ilçesi İncirli Caddesi'nde bir polis memurunun kullandığı araç, dönmeye çalışan A.D. idaresindeki panelvan araca çapmamak için manevra yaptı.

Polis aracı bu sırada panelvanın arkasından karşıya geçmeye çalışan Havva F'ye (66) ve yol kenarındaki direğe çarptı.

Polislerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadını Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu