Bursa'da PKK operasyonu: 9 gözaltı
Haberler » 3. Sayfa » Bursa'da PKK operasyonu: 9 gözaltı - Haber

Bursa'da PKK operasyonu: 9 gözaltı

Bursa'da PKK operasyonu: 9 gözaltı PKK/KCK - PYD/YPG terör örgütü üyesi 2 kişi ile terör propagandası yapan 7 kişi yakalandıBURSA - Bursa'da yapılan terör operasyonunda PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen 2 kişi ile terör örgütlerinin propagandasını yapan...

27.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:10

'da operasyonu: 9 gözaltı

PKK/KCK - PYD/YPG terör örgütü üyesi 2 kişi ile terör propagandası yapan 7 kişi yakalandı

BURSA - Bursa'da yapılan terör operasyonunda PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen 2 kişi ile terör örgütlerinin propagandasını yapan 7 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün şehir deki faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yaptığı çalışma sonucunda, Yenişehir, İnegöl, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde ikamet kayıtları bulunan, Türkiye'ye giriş yaptıkları tarihten önce Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 2 şüpheli ile sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 7 kişi olmak üzere toplam 9 şüpheliyi eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ettiği evlere yapılan baskınlarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve dijital materyallere el konuldu.

Şahıslar sorgulanmak üzere Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirilirken olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Bursa'da PKK operasyonu: 9 gözaltı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.