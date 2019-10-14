Bursa'da piknik alanları doldu, taştı!

14.10.2019 11:24

Güneşli havanın yüzünü göstermesi yetti. Bursa'da hava sıcaklığının 30 dereceye yaklaşmasının ardından hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar piknik alanlarına akın etti.



Yazdan kalma havanın tadını çıkarmak isteyen Bursalılar hafta sonu hava sıcaklıklarının 30 dereye yaklaşmasıyla piknik alanlarına ve parklara akın etti. Doğal güzelliği ile şehrin yanı başında bulanan Dağyenice göletine giden vatandaşlar keyifli gün yaşadı. Mangal pişirip piknik yapan aileler gönüllerince eğlendi. - BURSA

Kaynak: İHA