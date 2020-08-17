Bursa'da pes dedirten görüntüler Bursa'da kına gecesinde korona virüs tedbirleri konu halay olunca unutuldu.

Bursa'da kına gecesinde korona virüs tedbirleri konu halay olunca unutuldu. Haberlerde hastalar, ölenler ve sağlık çalışanlarının içler acısı halini görenlerin hüznü, halaya katılana kadar sürüyor. Yetkililerin uyarılarına kulak asmayan vatandaşlar, korona virüse davetiye çıkarıyor.

Bursa'da, sokakta yapılan kına gecesinde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayılmaya devam ediyor. Polisin baskınları da vatandaşları uslandırmıyor. Polisi ve yetkilileri görenler kollarına ve bileklerine taktıkları maskeyi hemen ağzına takıyor. Onlarca kişinin halay çektiği anlardan görüntüler, sosyal medyada tepki topladı. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı gözlenen kına eğlencesinde kimsenin sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı gözlendi.

Onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği anlardan görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. - BURSA

Kaynak: İHA