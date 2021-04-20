Bursa'da "pes dedirten" görüntü
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Bursa'da "pes dedirten" görüntü

İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da "pes dedirten" görüntü Çocuk parkına zarar verdiler Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı İstiklal mahallesinde kimliği belirlenemeyen 5 genç oyun parkına zarar verdi.

Bursa'da "pes dedirten" görüntü

Çocuk parkına zarar verdiler

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı İstiklal mahallesinde kimliği belirlenemeyen 5 genç oyun parkına zarar verdi. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

Bursa'da "bu kadar da olmaz" dedirten görüntüde 5 gencin çocukların eğlence yeri olan ve keyifle vakit geçirdikleri oyun grubunun üzerine çıkıp sallayarak yerinden çıkarmaya çalışması bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Mahalle sakinleri ise parka zarar verenlerin bir an önce bulunması ve olayın cezasız kalmaması yönünde yetkililerden yardım istedi.

Bursa'da 'pes dedirten' görüntü
Bursa'da 'pes dedirten' görüntü
Bursa'da 'pes dedirten' görüntü
Bursa'da 'pes dedirten' görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR

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