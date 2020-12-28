Perdelerle kapatılıp içkili restorana dönüştürülen bağ evindeki 20 kişiye para cezası
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Perdelerle kapatılıp içkili restorana dönüştürülen bağ evindeki 20 kişiye para cezası

28.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:16

Bursa'nın Kestel ilçesinde içkili restoran gibi hizmet verildiği tespit edilen bağ evindeki 20 kişiye idari para cezası uygulandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde içkili restoran gibi hizmet verildiği tespit edilen bağ evindeki 20 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kestel Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derekızık Mahallesi'ndeki bir bağ evinin camlarının kalın perdelerle kapatıldığını, içeride masa ve mutfak düzeni oluşturulduğunu belirledi.

İçkili restorona dönüştürülen söz konusu adrese baskın yapan ekipler, içeride 6'sı kadın 20 kişi bulunduğunu tespit etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet"ten haklarında işlem yapılan bu kişilere toplam 81 bin lira ceza verildi.

Jandarmanın baskını, kameralarla da görüntülendi.

Perdelerle kapatılıp içkili restorana dönüştürülen bağ evindeki 20 kişiye para cezası
Perdelerle kapatılıp içkili restorana dönüştürülen bağ evindeki 20 kişiye para cezası
Perdelerle kapatılıp içkili restorana dönüştürülen bağ evindeki 20 kişiye para cezası
Perdelerle kapatılıp içkili restorana dönüştürülen bağ evindeki 20 kişiye para cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı

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