Bursa'da pazar yerleri havadan görüntülendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tam kapanma gününde pazarlarda hareketlilik yaşandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tam kapanma gününde pazarlarda hareketlilik yaşandı. Hareketlilik havadan görüntülendi.

Mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçiler tarafından üretilen tarımsal ürünlerin (yaş sebze-meyve) zayi olabileceği yönünde tespitler bulunduğu ve bu nedenle yeni kararların alındığı ifadelerin yer aldığı Bakanlıkça yayımlanan genelgeye göre tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olmasına karar verildi.

Bugün itibariyle İnegöl genelinde kurulan 8 ayrı pazaryerinde Zabıta ekipleri, pazar içlerindeki yoğunluğu azaltmak için içeriye peyder pey vatandaşları aldılar. Pazarlardaki ürünler saatler içinde tükendi. Kaymakam Eren Arslan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da pazaryerinde incelemelerde bulundu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı