Bursa'da pazar yerinin camlarını kıran kişi hastanede sakinleştirildikten sonra gözaltına alındı
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Bursa'da pazar yerinin camlarını kıran kişi hastanede sakinleştirildikten sonra gözaltına alındı

Bursa'da pazar yerinin camlarını kıran kişi hastanede sakinleştirildikten sonra gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kapalı pazar yerinin camlarını kıran kişi, sakinleşmesi için 6 saat hastanede müşahede altında tutulduktan sona polis merkezine götürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kapalı pazar yerinin camlarını kıran kişi, sakinleşmesi için 6 saat hastanede müşahede altında tutulduktan sona polis merkezine götürüldü.

Orhaniye Mahallesi Merkez Pazar'ında henüz belirlenemeyen nedenle sinir krizi geçiren S.A, pazar yerinin camlarını kırmaya başladı.

Cam parçalarından yaralanan S.A, çevredekiler tarafından sakinleştirilemeyince polise haber verildi.

Tedaviyi kabul etmeyen ve polise direnen S.A, güçlükle İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanede cam kırıkları nedeniyle oluşan kesikleri tedavi edilen S.A, sakinleşmesi için 6 saat müşahede altında tutulduktan sonra gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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