Bursa'da "Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde alışverişin canlandırılması amacıyla düzenlenen "Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri" kapsamında verilen 10 otomobilin talihlileri çekilişle belirlendi.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği (BTÇH) işbirliğinde düzenlenen etkinlik çerçevesinde vatandaşlar, anlaşmalı iş yerlerinden 100 lira ve üzeri alışveriş yaparak Tüketici Güven Ofisleri'den çekiliş biletlerini aldı.

Kampanya döneminin tamamlanmasıyla BTSO Hizmet Binası'nda Milli Piyango İdaresi yetkilileri ve noter huzurunda yapılan çekilişle sıfır otomobillerin sahipleri belirlendi.

Talihlilerin ödülleri, ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek törenle teslim edilecek.

"Çarşının cazibesini artırmak için çaba sarf ediyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri ile Türkiye'nin en önemli ticaret merkezleri arasında bulunan Bursa'nın tarihi dokusuna ve misyonuna uygun bir dönüşüm başlattıklarını aktardı.

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri etkinliğiyle 2 yılda 50 milyon liralık iş hacmi sağlandığını kaydeden Burkay, "Bu yıl Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri etkinliğiyle sağlanan iş hacmi, 35 milyon lirayı buldu. Zorlu bir dönemde bizler de çarşı esnafımızın yanında olmayı sürdürdük. Etkinlik, bölgenin cazibesini artırdığı gibi esnafa da büyük moral verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Burkay, "Tarihin Mirası, Alışverişin Alası" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonun Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ne ayrı bir canlılık kazandırdığına dikkati çekerek, "Bursa iş dünyası temsilcileri olarak, kentin en önemli simgelerinden olan çarşının cazibesini artırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.