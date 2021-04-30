Bursa'da "pasaport çıkartacağız" bahanesiyle kandırıp gasp ettiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da "pasaport çıkartacağız" bahanesiyle kandırıp gasp ettiler

Bursa'da 'pasaport çıkartacağız' bahanesiyle kandırıp gasp ettiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da "pasaport çıkartacağız" bahanesiyle 5 kişiyi 18 bin lira gasp eden 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa'da "pasaport çıkartacağız" bahanesiyle 5 kişiyi 18 bin lira gasp eden 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Kestel ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; "pasaport çıkartacağız" bahanesiyle, N.N, M.B.A., M.H., Y.N., A.B. isimli kişiyi 18 bin lira gasp eden 3 şüpheli M.E.H., A.A. ve L.E.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Bursa'da 'pasaport çıkartacağız' bahanesiyle kandırıp gasp ettiler
Bursa'da 'pasaport çıkartacağız' bahanesiyle kandırıp gasp ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eşini öldüren sanığın yıllarca uyguladığı şiddeti kızları anlattı: Yardım çığlıklarımızı tüm mahalle duyardı
Eşini öldüren sanığın yıllarca uyguladığı şiddeti kızları anlattı: Yardım çığlıklarımızı tüm mahalle duyardı
İstanbul'da trafiği felç eden tır kazası! Yol tamamen kapandı, uzan araç kuyrukları oluştu
İstanbul'da trafiği felç eden tır kazası! Yol tamamen kapandı, uzan araç kuyrukları oluştu
Fatih'te bina içerisinde yangın çıktı, anne ve oğlu yardım istedi
Fatih'te bina içerisinde yangın çıktı, anne ve oğlu yardım istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Vedat Bilgin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Ebru Gündeş Burak Sergen Serdar Ortaç Chloe Loughnan
Spor Muslera Mesut Özil Gökhan Gönül Ali Tandoğan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursa'da "pasaport çıkartacağız" bahanesiyle kandırıp gasp ettiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 10:55:10. #1.15#

title