Bursa'da parkta ölü olarak bulunan şahsın intihar ettiği ortaya çıktı
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Bursa'da parkta ölü olarak bulunan şahsın intihar ettiği ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da parkta ölü olarak bulunan şahsın intihar ettiği ortaya çıktı Bursa'da bir parkta cansız bedeni bulunan şahsın yüksekten atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı.

Bursa'da parkta ölü olarak bulunan şahsın intihar ettiği ortaya çıktı

BURSA - Bursa'da bir parkta cansız bedeni bulunan şahsın yüksekten atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı.

Bursa'da geçen akşam İlçesi Kamberler Parkının yakınında yerde hareketsiz şekilde yatan bir şahsı gören vatandaşlar 112'yi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş çağlı güvenlik tedbiri aldı. Olay yerine intikal eden Cinayet Büro Amirliğine bağlı dedektifler ve Olay Yeri İnceleme ekipleri titiz bir çalışma başlattı. Kimliği belirlenemeyen şahsın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Şahsın T.Y. olduğu belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın yüksekten atlayarak intihar ettiğini tespit etti. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Bursa'da parkta ölü olarak bulunan şahsın intihar ettiği ortaya çıktı
Bursa'da parkta ölü olarak bulunan şahsın intihar ettiği ortaya çıktı
Bursa'da parkta ölü olarak bulunan şahsın intihar ettiği ortaya çıktı
Bursa'da parkta ölü olarak bulunan şahsın intihar ettiği ortaya çıktı
Bursa'da parkta ölü olarak bulunan şahsın intihar ettiği ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal

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