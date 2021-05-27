Bursa'da parkta bir çocuğu silahla yaraladığı iddia edilen sanık yargılanıyor
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Bursa'da parkta bir çocuğu silahla yaraladığı iddia edilen sanık yargılanıyor

Bursa'da parkta bir çocuğu silahla yaraladığı iddia edilen sanık yargılanıyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa'da 13 yaşındaki bir çocuğu silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da 13 yaşındaki bir çocuğu silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık K.B. (16), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Olayda yaralanan E.K. (13) ve annesi E.K. ile tarafların avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada, olayın ardından ilk ifadeleri alan polis memuru tanık sıfatıyla ifade verdi. Tanık, mağdur E.K'nin olayın hemen ardından alınan ifadesinde, iddia edildiği gibi yaralanmasının şakalaşma sonucu gerçekleştiğini söylemediğini aktardı.

Mağdur avukatı Burcu Özcan Yıldız ise sanığın yaşının kimliğinde yazandan daha büyük olabileceğini belirterek, K.B'nin doğum kayıtlarının istenmesini, temin edilemiyorsa da kemik yaşı tespitinin yapılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi'nde 29 Temmuz 2020'de babasına ait tabancayla bir parkta E.K'yi boynundan yaraladığı iddia edilen K.B. gözaltına alınmıştı. K.B. daha sonra tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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