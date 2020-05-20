Bursa'da parklar, pandemi sonrasına hazırlanıyor
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Bursa'da parklar, pandemi sonrasına hazırlanıyor

Bursa'da parklar, pandemi sonrasına hazırlanıyor Bursa şehir merkezinde bulunan park alanlarındaki çocuk oyun grupları ile spor aletleri, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından virüs tehlikesine karşı 'kapsamlı olarak' dezenfekte edildi.

20.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:52

Bursa'da parklar, pandemi sonrasına hazırlanıyor

BURSA - Bursa şehir merkezinde bulunan park alanlarındaki çocuk oyun grupları ile spor aletleri, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından virüs tehlikesine karşı 'kapsamlı olarak' dezenfekte edildi. Pandemi sonrasına hazırlık niteliğindeki çalışmanın 17 ilçenin yeşil alanlarında da periyodik olarak sürdürüleceği açıklandı.

Reşat Oyal Kültürparkı, Soğanlı Botanik Park ve Hüdavendigar Kent Parkı'nın muhtelif alanları, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 'dezenfeksiyon malzemeleri kullanılarak' baştan sona hijyenik hale getirildi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak çalışan ve 5'er kişiden oluşan 3 ekip, sırt tulumbalarıyla birlikte parklardaki spor aletleri ile çocuk oyun grupları üzerinde detaylı bir ilaçlama mesaisinde bulundu.

Pandemi kaynaklı gerçekleştirilen faaliyetin 'Bursa kent merkezindeki diğer yeşil alanlar ile 17 ilçenin tamamında' park alanlarında periyodik olarak sürdürüleceği belirtildi.

Bursa'da parklar, pandemi sonrasına hazırlanıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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