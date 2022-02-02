Bursa'da park halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Bursa'da park halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi

AA, Uğur Çiçek - Güncel
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Bursa'da park halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeyken yanan kamyonette büyük çapta hasar oluştu.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeyken yanan kamyonette büyük çapta hasar oluştu.

Kemalpaşa Mahallesi Kartal Sokak'ta, park halindeki 16 KMT 92 plakalı kamyonette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevler kamyoneti sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Olayda kamyonet kullanılamaz hale geldi.

AA / Uğur Çiçek - Güncel

Kamyonet, Yangın, İnegöl, Bursa, Güncel, Haber

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