Bursa'da park halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi
AA, Uğur Çiçek - Güncel
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeyken yanan kamyonette büyük çapta hasar oluştu.
İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeyken yanan kamyonette büyük çapta hasar oluştu.
Kemalpaşa Mahallesi Kartal Sokak'ta, park halindeki 16 KMT 92 plakalı kamyonette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede alevler kamyoneti sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Olayda kamyonet kullanılamaz hale geldi.
AA / Uğur Çiçek - Güncel