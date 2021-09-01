Bursa'da park halindeki tırların alev aldığı anları güvenlik kamerası kaydetti
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Bursa'da park halindeki tırların alev aldığı anları güvenlik kamerası kaydetti

Bursa'da park halindeki tırların alev aldığı anları güvenlik kamerası kaydetti
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki tırda çıkan ve yanındaki tıra sıçrayan yangın söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki tırda çıkan ve yanındaki tıra sıçrayan yangın söndürüldü.

Bekir Özdemir, kullandığı 70 BH 416 plakalı tırı Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi itfaiye noktası mevkisinde park ettikten sonra araç içinde uyumaya başladı. Tırın çekici bölümünden henüz bilinmeyen nedenle alevler çıkması üzerine Özdemir, araçtan inip itfaiye noktasına giderek yardım istedi. Bu sırada tırdan yükselen alevler, yan taraftaki Cengizhan Akkoyun'a ait 34 EU 2903 plakalı tırın dorse bölümüne sıçradı. Akkoyun, tırını yangın bölgesinden uzaklaştırdı.

İtfaiye ekipleri, iki araçtaki yangını söndürdü. Bekir Özdemir'in kullandığı tır kullanılamaz hale gelirken diğer tırda maddi hasar oluştu.

Tırların alev aldığı anları bölgedeki bir fabrikanın güvenlik kamerası kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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Bursa'da park halindeki tırların alev aldığı anları güvenlik kamerası kaydetti - Haberler
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