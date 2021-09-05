Bursa'da park halindeki TIR alevlere teslim oldu
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Bursa'da park halindeki TIR alevlere teslim oldu

Bursa'da park halindeki TIR alevlere teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da park halindeki tır alev topuna döndü.

Bursa'da park halindeki tır alev topuna döndü. O anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Olay, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Panayır Caddesi'nde bulunan bir sitenin yanındaki park alanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle alev topuna dönen tırın yandığını gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar bölgeye yakın noktalardan görülürken, site sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan tıra müdahale etti. Söndürülen tır kullanılamaz hale gelirken, yanında park halinde bulunan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Bursa'da park halindeki TIR alevlere teslim oldu
Bursa'da park halindeki TIR alevlere teslim oldu
Bursa'da park halindeki TIR alevlere teslim oldu
Bursa'da park halindeki TIR alevlere teslim oldu
Bursa'da park halindeki TIR alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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