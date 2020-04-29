Bursa'da park halindeki otomobilde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk yaralandı
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Bursa'da park halindeki otomobilde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobilin yanması sonucu aracın içinde bulunan 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Bursa'da park halindeki otomobilde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk yaralandı
29.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:00

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobilin yanması sonucu aracın içinde bulunan 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir dinlenme tesisinde mola veren otomobil sürücüsü Dilan Umutlu, 16 AGS 117 plakalı otomobilini tesisin önüne park etti.

Oğlu Çınar Umutlu'yu aracın içerisinde bırakan anne, alışveriş yapmak için tesise girdi. Henüz bilinmeyen bir nedenle araçta çıkan yangında çocuğun bağırmalarını duyan tesis sahibi Asım Akkoyun, çocuğu araçtan çıkardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, işletme sahibi Akkoyun'un da kollarında yanıklar oluştu tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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