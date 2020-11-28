Bursa'da park halindeki otomobil yandı
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Bursa'da park halindeki otomobil yandı

28.11.2020 16:31 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:31
Bursa'da park halindeki otomobil yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu.

Yenice Mahallesi'nde, Davut Çetin'e ait park halindeki 16 AHT 367 plakalı otomobilde yangın çıktı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Araçta, hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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