Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

BURSA'da, park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. 

Nilüfer ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde, yol kenarında park halindeki 16 FT 790 plakalı otomobilde, gece belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevleri fark eden mahalleli, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Alevlerin sardığı otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 


Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı
Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı
Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kağıthane'de ısınalım derken 3 aracı ateşe verdiler
Kağıthane'de ısınalım derken 3 aracı ateşe verdiler
Araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Yangında annesiyle mahsur kalan Ali'yi balkona tırmanan komşu kurtardı
Yangında annesiyle mahsur kalan Ali'yi balkona tırmanan komşu kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Funda Eryiğit Rahşan Gülşan Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 14:36:18. #1.14#

title