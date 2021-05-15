Bursa'da park halindeki aracın lastiğini söküp kendi aracına takan hırsız pes dedirtti
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Bursa'da park halindeki aracın lastiğini söküp kendi aracına takan hırsız pes dedirtti

Bursa'da park halindeki aracın lastiğini söküp kendi aracına takan hırsız pes dedirtti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda aracının lastiği patlayan şahıs, park halindeki bir aracın lastiğini söküp kendi aracına taktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda aracının lastiği patlayan şahıs, park halindeki bir aracın lastiğini söküp kendi aracına taktı. Şüpheli, patlamış olan lastiğini de olay yerinde bırakıp kayıplara karıştı.

Olay, Sinanbey Mahallesi Sinanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün 35 TCN 14 plakalı otomobilinin lastiği patladı. Şüpheli, cadde üzerindeki Lütfullah Bayav'a 16 y 9016 plakalı park halinde olan araca gözünü dikti. Şüpheli, park halindeki sol arka lastiği söküp, lastiği patlayan aracına taktı. Patlak olan lastiği olay yerinde bırakan şüpheli kaçarak kayıplara karıştı.

Olayı fark eden araç sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli şahıs ile ilgili çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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