Park halindeki servis araçları yandı
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Park halindeki servis araçları yandı

24.02.2021 07:17 | Son Güncelleme: 24.02.2021 07:35

Bursa'da alev alan park halindeki 2 servis aracı kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da alev alan park halindeki 2 servis aracı kullanılamaz hale geldi.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi 2. Boyacı Sokakta park halindeki 16 NK 753 ve16 NK 930 plakalı 2 servis aracında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede büyürken yan tarafta bulunan 2 katlı bir eve de zarar verdi. Evde oturan yaşlı iki şahıs dumandan hafif şekilde etkilenirken itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Araçlar kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Park halindeki servis araçları yandı
Park halindeki servis araçları yandı
Park halindeki servis araçları yandı
Park halindeki servis araçları yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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