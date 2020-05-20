Bursa'da park alanları dezenfekte edildi Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentte bulunan park alanlarındaki çocuk oyun grupları ve spor aletlerini dezenfekte etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentte bulunan park alanlarındaki çocuk oyun grupları ve spor aletlerini dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şehirde vatandaşların ortak kullanım alanları hijyenik hale getiriliyor.

Çalışma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı beşer kişiden oluşan 3 ekip, sırt tulumbalarıyla parklardaki spor aletleri v çocuk oyun grupları üzerinde detaylı ilaçlama yaptı.

Kent merkezindeki diğer yeşil alanlar ile 17 ilçenin tamamındaki park alanlarında da periyodik olarak dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA