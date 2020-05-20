Bursa'da park alanları dezenfekte edildi
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Bursa'da park alanları dezenfekte edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentte bulunan park alanlarındaki çocuk oyun grupları ve spor aletlerini dezenfekte etti.

Bursa'da park alanları dezenfekte edildi
20.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:48

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentte bulunan park alanlarındaki çocuk oyun grupları ve spor aletlerini dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şehirde vatandaşların ortak kullanım alanları hijyenik hale getiriliyor.

Çalışma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı beşer kişiden oluşan 3 ekip, sırt tulumbalarıyla parklardaki spor aletleri v çocuk oyun grupları üzerinde detaylı ilaçlama yaptı.

Kent merkezindeki diğer yeşil alanlar ile 17 ilçenin tamamındaki park alanlarında da periyodik olarak dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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