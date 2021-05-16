Bursa'da paraşütle atladıktan sonra kaybolan sporcunun cansız bedenine ulaşıldı (3)
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Bursa'da paraşütle atladıktan sonra kaybolan sporcunun cansız bedenine ulaşıldı (3)

Bursa'da paraşütle atladıktan sonra kaybolan sporcunun cansız bedenine ulaşıldı (3)
Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY - Haberler | Güncel

KAYIP PARAŞÜTÇÜNÜN CANSIZ BEDENİNE 7 SAAT SONRA ULAŞILDI Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan paraşütle atlayan ve olumsuz hava şartları nedeniyle savrularak, gözden kaybolan Muammer Yolcu'nun (37) 7 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

KAYIP PARAŞÜTÇÜNÜN CANSIZ BEDENİNE 7 SAAT SONRA ULAŞILDI 

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan paraşütle atlayan ve olumsuz hava şartları nedeniyle savrularak, gözden kaybolan Muammer Yolcu'nun (37) 7 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), NAK, ANDA, AKUT VE İHH gibi gönüllü kurtarma ekiplerinin sürdürdüğü arama-kurtarma çalışmasında Yolcu'nun cansız bedeni, atlayışı gerçekleştirdiği bölgeden 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Yenisölöz Mahallesi'ne yakın bir bölgede bulundu. Muammer Yolcu'nun cesedi ekipler tarafından ilçe merkezine getirilirken, yakınları ve arkadaşları acı haberle büyük üzüntü yaşadı. 

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),

(3)


Bursa'da paraşütle atladıktan sonra kaybolan sporcunun cansız bedenine ulaşıldı (3)
Bursa'da paraşütle atladıktan sonra kaybolan sporcunun cansız bedenine ulaşıldı (3)
Bursa'da paraşütle atladıktan sonra kaybolan sporcunun cansız bedenine ulaşıldı (3)
Bursa'da paraşütle atladıktan sonra kaybolan sporcunun cansız bedenine ulaşıldı (3)
Bursa'da paraşütle atladıktan sonra kaybolan sporcunun cansız bedenine ulaşıldı (3)
Bursa'da paraşütle atladıktan sonra kaybolan sporcunun cansız bedenine ulaşıldı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY

Paraşütle dağdan atlayan adam, olumsuz hava koşulları nedeniyle gözden kayboldu
Paraşütle dağdan atlayan adam, olumsuz hava koşulları nedeniyle gözden kayboldu
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Bursa'da paraşütle atladıktan sonra kaybolan sporcunun cansız bedenine ulaşıldı (3) - Haberler
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