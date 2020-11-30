Bursa'da pancar yüklü tır devrildi
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Bursa'da pancar yüklü tır devrildi

30.11.2020 02:13 | Son Güncelleme: 30.11.2020 02:16
Bursa'da pancar yüklü tır devrildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 20 ton pancar yola saçıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 20 ton pancar yola saçıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ömer Ş. idaresindeki 36 E 8759 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bursa- Ankara Karayolu Mezitler bölgesinde devrildi.

Yan yatan tırın kasasında bulunan yaklaşık 20 ton pancar yola saçıldı.

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Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik aksarken, aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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