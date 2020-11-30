Bursa'da pancar yüklü tır devrildi
30.11.2020 02:13 | Son Güncelleme: 30.11.2020 02:16
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 20 ton pancar yola saçıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 20 ton pancar yola saçıldı.
Edinilen bilgilere göre, Ömer Ş. idaresindeki 36 E 8759 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bursa- Ankara Karayolu Mezitler bölgesinde devrildi.
Yan yatan tırın kasasında bulunan yaklaşık 20 ton pancar yola saçıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik aksarken, aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek