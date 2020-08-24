Bursa'da paha biçilemez hırsızlık güvenlik kamerasında
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Bursa'da paha biçilemez hırsızlık güvenlik kamerasında

Bursa'da paha biçilemez hırsızlık güvenlik kamerasında Anne yadigarı küpeleri ve takıları çalınan Uğur Özer: "Bizim için zarar paha biçilemez" Bursa'da bir ailenin şehir dışına çıkmasını fırsat bilen hırsızlar evde bulunan anne yadigarı küpe ve takıları çalarak kayıplara karıştı.

24.08.2020 09:41 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:10

Bursa'da paha biçilemez hırsızlık güvenlik kamerasında

Anne yadigarı küpeleri ve takıları çalınan Uğur Özer:

"Bizim için zarar paha biçilemez"

BURSA - Bursa'da bir ailenin şehir dışına çıkmasını fırsat bilen hırsızlar evde bulunan anne yadigarı küpe ve takıları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların o anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Mali Müşavir olan Uğur Özer'in annesinden kendisine hatıra olarak kalan küpe ve takılar şehir dışına çıkmalarını fırsat bilen hırsızlar tarafından çalındı. Bir hafta boyunca evin çevresinde keşif yapan hırsızlar Özer ailesinin evden ayrılmasını fırsat bilerek gece saatlerinde sitenin bahçesindeki duvara tırmanarak tellerin üzerinden atlayarak içeri girdi. Sonrasında hırsızlar ilk olarak bahçeye bakan mutfak kapısını zorladı fakat açamadı. Daha sonra evin yan tarafında bulunan salonun camını kıran hırsızlar içeri girerek yaklaşık 25 dakika boyunca evin içerisinde değerli eşya aradı. Daha sonra yatak odasında dolabın içerisinde bulunan takı çantasını bulan hırsızlar girdikleri camdan geri çıkıp bahçe duvarından atlayarak kayıplara karıştı.

Şehir dışından evlerine geri dönen Özer ailesi evi dağınık halde görünce hırsız girdiğini anlayarak hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler evin her noktasında en ince ayrıntıyı dikkate alarak delil toplarken güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına görüntüleri inceleyen ekipler eşgalini belirledikleri şüphelileri arama çalışması başlattı.

Olay sonrası manevi olarak kendisini kötü hissettiğini ve bir an önce annesinden kalan yadigarların bulunmasını isteyen Uğur Özer, " Geçtiğimiz hafta gece saat 10.30 sıralarında eve giren hırsızlar yaklaşık 20-25 dakika boyunca evin içerisinde kalıp, bizim için manevi anlamda değerli olan rahmetlilerimizden kalan bir takım değerli eşyalarımızı alıp gittiler. Bir haftadır ailecek psikolojik anlamda da ailecek yıkılmış durumdayız. Fakat emniyet teşkilatı konuyla yakında ilgileniyor. İnşallah en kısa sürede bulurlar. Bizde o gün şehir dışına bir yakınımızın cemiyetine gitmiştik. Döndüğümüzde eve hırsız girdiğini anladık. Mutafağın kapısını zorlamışlar açamamışlar yan tarafta bulunan pencereden içeri girmişler" dedi.

Bursa'da paha biçilemez hırsızlık güvenlik kamerasında

Kaynak: İHA

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