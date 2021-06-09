Bursa'da özel yetenekliler için okul kurulacak

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, özel yetenekli çocuklar için tam zamanlı ilköğretim ve lise okulunun kurulması gerektiğini, bunun için tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, özel yetenekli çocuklar için tam zamanlı ilköğretim ve lise okulunun kurulması gerektiğini, bunun için tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

???????Orhan, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Bursa Kent Konseyi'nin özel yetenekliler için tam zamanlı ilköğretim ve lise ihtiyacına ilişkin önerisini anlattı.

Kentteki özel yetenekli çocukların ailelerinin Bursa Kent Konseyi'ne müracaat ederek, problemlerini ilettiğini belirten Orhan, "Bizler de bu isteklerden yola çıkarak, özel yetenekli yavrularımızın eğitim ve çalışma hayatları ile ilgili uzun süren toplantılar, araştırmalar ve çalışmalar yaptık." dedi.

Bursa'da 11 bin civarında üstün yetenekli öğrenci olduğunu belirten Orhan, şunları kaydetti:

"Bu öğrencilerden bin 320'si Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri'nde eğitim almaktadır. Geri kalan çocuklarla ilgili hiçbir şey yapılmamaktadır. Özel yetenekli öğrencilerin tam kapasite eğitim alamadıkları için yeteneklerinin köreldiğini gördük. Bursa'da özel yetenekli öğrenciler için tam zamanlı okulun ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktayız. Özel yetenekli öğrencilerin eğitimsel ihtiyaçları ve gelişimsel özellikleri göz önünde bulundurulduğunda eğitim sürecinde bu çocuklar için özel uygulamalara yer verilmeli, tasarlanmış özel sınıflarda ve programlarla özel yeteneklilerle ilgili eğitim almış öğretmenler tarafından desteklenmeli. Özel yetenekliler eğitiminde öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılandığı mekanlarda eğitim verilmesi önemlidir. Bir üniversite kampüsünde yer alan ya da üniversiteye yakın bir mekanın seçilmesi, hayati önem taşımaktadır. Bursa'daki üniversitelerde okuyan özel yetenekli öğrencilerden mentorlük, uzmanlık ve danışmanlık desteği alınarak, öğrencilere rol model olmaları sağlanabilir."

Orhan, toplumsal kalkınma için önem verilmesi gereken özel yetenekli öğrencilerin Bursa'da tam zamanlı özel yetenekliler ilköğretim ve lisesinde yetişmelerinin sağlanmasının Türkiye'ye örnek olacağını aktardı.

Başlangıçta bir vakıf vasıtasıyla bu okulun hayata geçirilmesini planladıklarını dile getiren Orhan, "Model olacak 100-150 kişilik bir okul için Bursa Valisi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Bursa büyükşehir Belediyesi Başkanı ve bazı iş adamlarıyla görüştük. Hepsinden olumlu cevaplar aldık. Bir güzergah belirledik, vakıf tüzüğünü hazırladık. Öğretmenler dahil her şey hazır. Bir düğmeye basılacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz