Bursa'da oyun oynanan kafedeki 25 kişiye 86 bin lira ceza
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Bursa'da oyun oynanan kafedeki 25 kişiye 86 bin lira ceza

Bursa'da oyun oynanan kafedeki 25 kişiye 86 bin lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da polisi gelen ihbar üzerine bir kafeye yaptığı baskında, içeride oyun oynayan 25 kişiye 86 bin 725 lira ceza kesildi, iş yeri sahibi T.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa'da polisi gelen ihbar üzerine bir kafeye yaptığı baskında, içeride oyun oynayan 25 kişiye 86 bin 725 lira ceza kesildi, iş yeri sahibi T.A. hakkında adli işlem başlatıldı. Kafenin daha önce de aynı nedenle 3 kez ceza kesilip, mühürlendiği öğrenildi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği ekipleri, Arabayatağı Ormanlar Caddesi'ndeki bir kafenin korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken, içeriye gizli girişlerden müşteri aldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, T.A.'ya ait kafeye baskın düzenledi. Kafede oyun oynarken yakalanan 25 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 469 liradan toplam 86 bin 725 lira idari para cezası kesti. Aynı iş yerinin daha önce 3 kez basıldığı ve kurallara uymadığı gerekçesi ile mühürlendiği öğrenildi. İş yeri sahibi T.A. hakkında mühür bozma suçundan adli işlem başlattı. - BURSA

Bursa'da oyun oynanan kafedeki 25 kişiye 86 bin lira ceza
Bursa'da oyun oynanan kafedeki 25 kişiye 86 bin lira ceza
Bursa'da oyun oynanan kafedeki 25 kişiye 86 bin lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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