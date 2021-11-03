Bursa'da otoyol kenarındaki otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Bursa'da otoyol kenarındaki otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

AA / Musa Öztürk - Haberler | Güncel
Bursa'da otoyol kenarındaki otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda emniyet şeridindeki otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - İstanbul- İzmir Otoyolu'nda emniyet şeridindeki otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Bursa'dan İstanbul yönüne giden ve plakası öğrenilemeyen, İsmail U'nun (18) kullandığı motosiklet, İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi Kavşağı yakınlarında, telefonla konuşmak için emniyet şeridinde duraklayan Eda Ö. (44) idaresindeki 34 DUS 319 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Sürücü İsmail U. ile arkasında yolcu olarak bulunan Ahmet G.K. (20) çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Motosiklette çıkan yangına, yoldan geçen sürücüler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan İsmail U, müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Motosikletli grup olarak İstanbul'a gittikleri öğrenilen ve kazayı gören İsmail U'nun arkadaşları, olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

AA / Musa Öztürk - Son Dakika Haberleri
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