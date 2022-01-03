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Bursa'da otoparktaki araçlara zarar veren kişi tutuklandı

Bursa'da otoparktaki araçlara zarar veren kişi tutuklandı
AA / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otoparktaki araçlara zarar veren kişi tutuklandı.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otoparktaki araçlara zarar veren kişi tutuklandı.

R.F, İnkaya Mahallesi'nde bulunan tesisin otoparkındaki araçların camlarına kürekle vurarak zarar verdi.

Araç sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.F, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

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AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri

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